Ian McKellen confirma regreso de Gandalf y Frodo en nueva película de "El Señor de los Anillos"

El actor Ian McKellen (86) reveló que dos queridos personajes de "El Señor de los Anillos" volverán para la próxima película de la saga.

Según recoge Deadline, el británico participó de un evento organizado por fans de la franquicia en Londres. Allí habló sobre "El Señor de los Anillos: The Hunt for Gollum", un nuevo largometraje que dirigirá y protagonizará Andy Serkis, y cuyo estreno está fijado para el 17 de diciembre de 2027.

"Supe que va a haber otra película en la Tierra Media y que empezará a filmarse en mayo. Será dirigida por 'Gollum' y se tratará sobre 'Gollum", señaló McKellen, agregando que "en la película habrá un personaje llamado Frodo y otro llamado Gandalf". "Pero mis labios están sellados, es todo lo que diré", agregó.

El actor no confirmó si él mismo y Elijah Wood reinterpretarían a los famosos personajes. Sin embargo en el pasado McKellen expresó su deseo por encarnar a "Gandalf" por séptima vez en el cine.

Ian McKellen interpretó a "Gandalf" en la trilogía original de "El Señor de los Anillos" entre 2001 y 2003, y en la trilogía del "Hobbit" entre 2012 y 2014.