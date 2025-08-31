Jacob Elordi se emocionó hasta las lágrimas en extensa ovación a "Frankenstein" en Venecia
La película se estrenó en el prestigioso festival italiano.
La película se estrenó en el prestigioso festival italiano.
El actor Jacob Elordi y el director Guillermo del Toro se emocionaron hasta las lágrimas durante la extensa ovación que recibió "Frankenstein" durante su debut en el Festival de Venecia.
La película, inspirada en el clásico cuento del monstruo renacido, fue aplaudida durante 15 minutos tras su premiere, llevándose la ovación más larga del certamen hasta el momento.
Entre los aplausos y gritos, Elordi -que encarna a la criatura en la película- se fundió en un abrazo con el cineasta mexicano, mientras Oscar Isaac los admiraba.
El elenco de "Frankenstein" también integrado por Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Walt.
Su fecha de estreno en cines y en streaming aún no ha sido revelado, aunque su llegada al catálogo de Netflix ya está confirmada.
The beginning of the rapturous standing ovation for Frankenstein as Guillermo del Toro and cast get on their feet at the Venice Film Festival. #Venezia82 pic.twitter.com/f1ZQAuLTJI— The Hollywood Reporter (@THR) August 30, 2025