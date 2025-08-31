Jacob Elordi se emocionó hasta las lágrimas en extensa ovación a "Frankenstein" en Venecia

El actor Jacob Elordi y el director Guillermo del Toro se emocionaron hasta las lágrimas durante la extensa ovación que recibió "Frankenstein" durante su debut en el Festival de Venecia.

La película, inspirada en el clásico cuento del monstruo renacido, fue aplaudida durante 15 minutos tras su premiere, llevándose la ovación más larga del certamen hasta el momento.

Entre los aplausos y gritos, Elordi -que encarna a la criatura en la película- se fundió en un abrazo con el cineasta mexicano, mientras Oscar Isaac los admiraba.

El elenco de "Frankenstein" también integrado por Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Walt.

Su fecha de estreno en cines y en streaming aún no ha sido revelado, aunque su llegada al catálogo de Netflix ya está confirmada.