Jason Momoa, 50 Cent y Roman Reigns encabezan elenco de la película de "Street Fighter"
La película se estrenará en octubre de 2026.
La película se estrenará en octubre de 2026.
La nueva película live action de "Street Fighter", la aclamada saga de videojuegos de Capcom, confirmó a los miembros de su elenco.
Con tributos a la estética del clásico "Street Fighter 2", se anunció a los actores que encarnarán a personajes como "Ryu", "Ken", "Chun-Li", "Blanka" y "Guille", entre muchos otros.
Los papeles principales recaerán en Andrew Koji como "Ryu", Noah Centineo como "Ken" y Callina Liang como "Chun-Li". De acuerdo a la sinopsis, los peleadores "Ryu" y "Ken" serán recultados por "Chun-Li" para participar en un violento torneo de peleas que, más allá de los enfrentamientos, esconde una oscura conspiración con poderes malignos.
También estarán en el elenco Jason Momoa, Roman Reigns, 50 Cent, David Dastmalchian y Cody Rhodes.
El elenco de la próxima película de "Street Fighter" es:
El estreno de "Street Fighter" está fijado para el 16 de octubre de 2026.
Ver esta publicación en Instagram