Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.1°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Cine

"La misteriosa mirada del flamenco" recibe galardón en el Festival de San Sebastián

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

La cinta también clausurará la sección Horizontes Latinos en el prestigioso evento.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"La misteriosa mirada del flamenco", el primer largometraje del chileno Diego Céspedes, consiguió el Premio Sebastiane Latino que otorga Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, región donde se celebra el Festival.

El jurado otorgó el galardón a "un 'road-trip' de venganza y fantasía chilena que recuerda que amar nunca debería de ser motivo de castigo ni social, ni divino", informó el certamen.

"Entregamos el galardón a esta película por hacernos de espejo de la incredulidad y el odio provocados por el miedo a lo desconocido que dejamos se anteponga a la empatía y al amor", señala el acta del jurado.

El Premio Sebastiane Latino se concede al largometraje latinoamericano que mejor representa la defensa de las reivindicaciones y valores de la comunidad LGBTIQA+.

El filme de Céspedes se impuso a los finalistas "Ato noturno", de los brasileños Marcio Reolón y Filipe Matzembacher; "Los inocentes", del español Germán Tejada; "Llueve sobre Babel", de la hispano-colombiana Gala del Sol; y 'Un mundo para mí', del mexicano Alejandro Zuno.

"La misteriosa mirada del flamenco" clausurará la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián tras haber conquistado el Premio Un Certain Regard de Cannes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada