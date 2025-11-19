"Le importa nuestra historia": Pedro Pascal buscaría sumarse a proyectos en Chile

Este 2025 fue uno de los mejores años para la carrera de Pedro Pascal gracias a su debut en Marvel de la mano de "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos", la taquillera "Amores materialistas" y la impactante segunda temporada de "The Last of Us".

Pese a que su futuro se ve ocupado con una película de "The Mandalorian" y su participación en la próxima "Avengers", Pascal tiene tiempo para mirar a su natal Chile atraído por nuevos proyectos cinematográficos.

Así lo aseguró a Cooperativa Javiera Balmaceda, hermana de Pascal y Head de originales internacionales de Amazon MGM Studios. "Yo creo que está estudiando posibilidades... no estoy tan en la intimidad de lo que está viendo, pero yo sé que sí lo está haciendo", indicó.

"Quiere mucho al país y le importa mucho nuestra historia chilena", complementó la economista y productora, quien se definió a sí misma como "la hermana más orgullosa del mundo".

"Hay muchas más historias locales que se pueden contar. Mi meta es mostrarle a todo el mundo la riqueza de estas historias porque hay mucho afuera de Hollywood y hay muchas historias que contar fuera de las dictaduras o los narcos", detalló Balmaceda.