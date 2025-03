Leonardo DiCaprio encabeza "One battle after another", la nueva película de Paul Thomas Anderson

El tres veces ganador del Oscar, Paul Thomas Anderson, estrenó el primer trailer de su nueva película "One battle after another" con un elenco de lujo.

El clip es protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall y Benicio del Toro, y muestra a un grupo de exrevolucionarios que tendrá que enfrentar a un antiguo enemigo y concretar un rescate.

Esta película también marcará la sexta colaboración entre Anderson y Jonny Greenwood, compositor y guitarrista de Radiohead que fue nominado al Oscar por su trabajo en "Phantom Thread".

Paul Thomas Anderson es conocido por películas como "Boogie Nights", "Magnolia" y "There Will Be Blood", entre otras.

"One battle after another" se estrenará en cines en septiembre de 2025.