Leonardo DiCaprio y Dwayne Johnson protagonizarán la nueva película de Martin Scorsese

El aclamado director Martin Scorsese está en negociaciones para dirigir un nuevo thriller criminal ambientado en Hawái, con Leonardo DiCaprio, Dwayne "The Rock" Johnson y Emily Blunt como protagonistas.

La película, descrita como una combinación entre "Goodfellas" ("Buenos muchachos" en español) y "The Departed" ("Los infiltrados"), explorará una etapa en la historia del crimen organizado en las islas.

Según Deadline, el guion, escrito por Nick Bilton, se basa en una historia real y sigue la lucha de un jefe de la mafia hawaiana que enfrentó a facciones rivales para consolidar su dominio sobre el crimen organizado en el archipiélago.

El relato abarca las décadas de 1960 y 1970, mostrando una batalla en la que este líder buscó preservar su tierra a través de un ascenso al poder.

El proyecto nació de la colaboración entre Johnson y Blunt, quienes ya han trabajado juntos en "Jungle Cruise" y "The Smashing Machine". Ambos presentaron la idea a Scorsese y DiCaprio, quienes se sumaron como productores y reclutaron a Bilton para desarrollar el guion.

La película también contará con la producción de Dany Garcia, Lisa Frechette y Rick Yorn.

Para DiCaprio y Scorsese esta sería una nueva entrega en su exitosa alianza cinematográfica, que incluye títulos como "The Departed", "The Wolf of Wall Street", "Gangs of New York" y la más reciente "Killers of the Flower Moon" (nominada a 10 premios Oscar en 2024).