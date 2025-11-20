"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" lanza su primer tráiler: Fecha de estreno

Este jueves, la película "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" presentó su primer trailer.

La segunda precuela de la saga, cuyos hechos suceden 24 años antes de la historia de Katniss y Peeta, seguirá a Haymitch Albernathy, tributo del distrito 12, en el segundo Vasallaje, celebración realizada cada 25 años.

No obstante, la versión número 50 de los juegos fue especialmente sangrienta y cruel, con un castigo impuesto por el Capitolio que obligaba a enviar el doble de tributos.

En esta nueva versión, el australiano Joseph Zada interpretará una joven versión del papel de Woody Harrelson en las cintas originales. Además, se incorpora McKenna Grace como Maysilee Donner; Maya Hawke como la mentora Wiress; y Glenn Close en el rol de Drusilla Sickle, la cruel acompañante de los tributos del Distrito 12.

En tanto, el elenco lo completan Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Kieran Culkin como Caeser Flickerman, y Jesse Plemons como un joven Plutarch Heavensbee.

La cinta, basada en la novela de Suzanne Collins y dirigida por Francis Lawrence, llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026.