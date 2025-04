"Los Juegos del Hambre" anuncian a los protagonistas de su nueva película

La saga de "Los Juegos del Hambre" anunció a los actores protagonistas de su nueva película titulada "Sunrise on the Reaping".

El largometraje estará basado en la novela del mismo nombre que acaba de estrenarse en marzo pasado y será una continuación de "The Ballad of Songbirds and Snakes", precuela de la historia original que también llegó al cine reciéntemente.

La nueva película tendrá un elenco encabezado por Joseph Zada en el papel de "Haymitch Abernathy", personaje que fue interpretado por Woody Harrelson en las primeras cintas.

Además se confirmó a Whitney Peak, que interpretará a la novia de "Haymitch", "Lenore Dove Baird".