Margot Robbie y Jacob Elordi derrochan pasión en el teaser de "Cumbres Borrascosas"

La nueva versión de "Cumbres Borrascosas", adaptación de la novela homónima de Emily Brontë, presentó su primer tráiler.

Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, el clip da un primer vistazo a la tormentosa relación de Heathcliff y Catherine, romance marcado por la obsesión, pasión y el dolor.

Además, se confirmó a Charli XCX -cuyo remix de "Everything is Romantic" acompaña el teaser- como la encargada de musicalizar la historia, con nuevas canciones para el soundtrack del filme.

El remake de la historia, que tuvo adaptaciones en 1939, 1970, 1992 y 2011, es dirigido por Emerald Fennell -directora de "Promising Young Woman" y "Saltburn"-, quien además esta a cargo del guion.

La producción, que ha generado debate por la apariencia y edad de los protagonistas, cuenta también con las actuaciones de Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell y Owen Cooper, estrella de la serie "Adolescencia" que interpreta a la joven versión del personaje de Elordi.

El estreno de "Cumbres Borrascosas" está programado para el 12 de febrero de 2026, coincidiendo con la celebración de San Valentín.