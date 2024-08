Miley Cyrus, Harrison Ford y Jamie Lee Curtis son reconocidos como "Leyendas de Disney"

Los actores intergeneracionales Harrison Ford, Miley Cyrus, y Jamie Lee Curtis fueron honrados con el Premio a las Leyendas de Disney al cierre de la convención bianual D23 en Anaheim, California.

El prestigioso galardón de corte hollywoodense que se ha entregado durante 37 años, premia el impacto que cada una de las estrellas ha generado en la cultura popular, con esta edición siendo considerada la más grande de su historia.

Ante un Honda Center repleto de 11.000 personas, además el cineasta James Cameron, la actriz y directora Angela Bassett, el compositor John Williams y otras ocho personalidades recibieron el premio otorgado por la compañía del ratón.

Por su parte, el veterano protagonista de Indiana Jones, Harrison Ford, manifestó su gratitud al ser premiado por su aporte al entretenimiento. "Me encanta la vida que me han dado".

"Sigo aquí orgullosa de haber sido 'Hannah Montana'", declaró la además cantante Miley Cyrus, quien saltó a la fama internacionalmente a la fama con el rol sobre una adolescente que vivía dos vidas.

Mientras, la co-protagonista de Jamie Lee Curtis en "Viernes de locos", que próximamente estrenará su secuela, Lindsay Lohan, fue la encargada de subirla al escenario, donde también fue homenajeada por su amiga Jodie Foster.

"La verdad es que las leyendas no se forman, se crean cuando se cultivan, se enseñan y se educan", reflexionó Lee Curtis en relación al significado de ser considerada una.

