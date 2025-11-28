Síguenos:
Cine

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebra el Día del Cine Chileno 2025

Publicado:
Periodista Digital: Sam Meneses

La jornada reunirá exhibiciones, estrenos, premiaciones de cortometrajes y conversatorios en una actividad gratuita y abierta al público.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebra el Día del Cine Chileno 2025
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la novena edición del "Día del Cine Chileno" en el Auditorio MMDH, en homenaje a los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, detenidos y desaparecidos durante la dictadura el mismo día de 1974.

Este año, la fecha adquiere un marco oficial, tras la declaración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que estableció el 29 de noviembre como Día del Cine Chileno, reemplazando la conmemoración previa en junio.

Horarios 

  • 11:30 – Exhibición y premiación "Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller, categoría 12 a 17 años)
  • 12:30 – Cortometraje "Gaspar" (Enrique Tapia) + Conversatorio
  • 15:00 – Documental "Pinochet Nuremberg" (Luis Vera, 1983) + Conversatorio
  • 16:00 – Sección Hallazgos CUT:
    • "El Desafío" (Diego Bonacina, José Román, 12 min, 1971)
    • "Encuentro" (Iván Hernández, Luis Adrián López, Luis R. Vera, Mario Contreras, 17 min, 1972)
  • 17:00 – Exhibición y premiación "Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller, categoría +18)
  • 18:00 – Reconocimientos al obrero y obrera del cine chileno + Cortometrajes Festival 29N
  • 18:30 – Exhibición y premiación "Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller)
  • 19:00 – Estreno documental "Montecino" (Camilo Casanova, 90 min) + Conversatorio
  • 21:30 – Cierre de la actividad

Todos los eventos son presenciales, gratuitos y sin inscripción previa, ofreciendo un recorrido completo por la historia y la actualidad del cine chileno.

29N

