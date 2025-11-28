Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebra el Día del Cine Chileno 2025

Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la novena edición del "Día del Cine Chileno" en el Auditorio MMDH, en homenaje a los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, detenidos y desaparecidos durante la dictadura el mismo día de 1974.

Este año, la fecha adquiere un marco oficial, tras la declaración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que estableció el 29 de noviembre como Día del Cine Chileno, reemplazando la conmemoración previa en junio.

Horarios

11:30 – Exhibición y premiación "Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller , categoría 12 a 17 años)

(Convocatoria , categoría 12 a 17 años) 12:30 – Cortometraje " Gaspar" (Enrique Tapia) + Conversatorio

+ Conversatorio 15:00 – Documental " Pinochet Nuremberg " (Luis Vera, 1983) + Conversatorio

" (Luis Vera, 1983) + Conversatorio 16:00 – Sección Hallazgos CUT:

"El Desafío" (Diego Bonacina, José Román, 12 min, 1971)

(Diego Bonacina, José Román, 12 min, 1971)

"Encuentro" (Iván Hernández, Luis Adrián López, Luis R. Vera, Mario Contreras, 17 min, 1972)

(Iván Hernández, Luis Adrián López, Luis R. Vera, Mario Contreras, 17 min, 1972) 17:00 – Exhibición y premiación "Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller, categoría +18 )

(Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller, ) 18:00 – Reconocimientos al obrero y obrera del cine chileno + Cortometrajes Festival 29N

18:30 – Exhibición y premiación " Concurso de Cortos 2025" (Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller)

(Convocatoria Carmen Bueno-Jorge Müller) 19:00 – Estreno documental " Montecino " (Camilo Casanova, 90 min) + Conversatorio

" (Camilo Casanova, 90 min) + Conversatorio 21:30 – Cierre de la actividad

Todos los eventos son presenciales, gratuitos y sin inscripción previa, ofreciendo un recorrido completo por la historia y la actualidad del cine chileno.