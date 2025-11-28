Museo de la Memoria y los Derechos Humanos celebra el Día del Cine Chileno 2025
La jornada reunirá exhibiciones, estrenos, premiaciones de cortometrajes y conversatorios en una actividad gratuita y abierta al público.
Este sábado 29 de noviembre se llevará a cabo la novena edición del "Día del Cine Chileno" en el Auditorio MMDH, en homenaje a los cineastas Carmen Bueno Cifuentes y Jorge Müller Silva, detenidos y desaparecidos durante la dictadura el mismo día de 1974.
Este año, la fecha adquiere un marco oficial, tras la declaración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que estableció el 29 de noviembre como Día del Cine Chileno, reemplazando la conmemoración previa en junio.
Todos los eventos son presenciales, gratuitos y sin inscripción previa, ofreciendo un recorrido completo por la historia y la actualidad del cine chileno.