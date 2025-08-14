"Ne Zha 2", la película más taquillera del año, confirma estreno en Chile

La película "Ne Zha 2: El Renacer del Alma", la producción que más ha recaudado dinero en el cine en 2025, anunció su estreno en Chile.

La cinta animada oriunda de China encabeza cómodamente el listado de las películas más taquilleras del año con una impresionante cifra de 1.899 millones de dólares. En contraste "Lilo & Stitch", la segunda película que más ha recaudado, apenas supera los 1.000 millones.

"Ne Zha 2" debutó originalmente en enero pasado en China con ganancias por 1.862 millones de dólares. Semanas después llegó al mercado estadounidense, donde recaudó la no despreciable cifra de 20 millones de dólares.

El largometraje sigue a "Ne Zha", un joven guerrero de espíritu indomable que forja una inesperada alianza con el príncipe dragón "Ao Bing" para enfrentar una amenaza que pone en peligro a sus pueblos.

El estreno de "Ne Zha 2: El Renacer del Alma" en los cines chilenos será el 2 de octubre.