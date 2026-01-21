Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Nueva película de "He-Man" revela su primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta se llamará "Masters of the Universe".

Tras años de circular por diversos estudios sin llegar a concretarse, la película "Masters of the Universe" presentó su primer adelanto.

Basada en los juguetes y la serie del mismo nombre, la cinta tiene como protagonista a "He-Man", que será interpretado por Nicholas Galitzine, luchando contra el villano "Skeletor" (Jared Leto) por la libertad del planeta Eternia.

Idris Elba, Alison Brie, Morena Baccarin y Kristen Wiig también integran el elenco de la cinta.

El trailer oficial de "Masters of the Universe" será revelado este jueves 22 de enero junto a la fecha de estreno de la película.

