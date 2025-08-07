Patrick Brammal se une a "El Diablo Viste a la Moda 2" como el interés amoroso de Andy

El actor Patrick Brammal, conocido por producciones como "Glitch" y "Offspring", se une al elenco de "El Diablo Viste a la Moda 2".

Esta semana, el intérprete australiano fue visto en el rodaje de la cinta junto a Anne Hathaway, protagonizando unas románticas escenas en las calles de Nueva York.

Fue el portal Deadline que informó sobre la llegada del actor a la secuela, mientras que Entertainment Weekly indicó que sería el nuevo interés amoroso de Andy Sachs (Hathaway).

Así, se daría a entender que Sachs terminó definitivamente su relación con Nate (Adrian Grenier), su novio en la película original.

Además de Brammal, Rachel Bloom se suma a las nuevas incorporaciones en el elenco: Kenneth Branagh, Lucy Liu , Justin Theroux , BJ Novak y Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora y Caleb Hearon.

La película, dirigida por David Frankel, planea estrenarse el 1 de mayo de 2026.