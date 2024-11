Pedro Pascal y Lux Pascal deslumbraron en la avant premiere de "Gladiador 2"

Sonrientes y radiantes, los hermanos Pedro Pascal y Lux Pascal se lucieron en la alfombra roja del Odeon Luxe Leicester Square, para la avant premiere de "Gladiador 2" en Londres este miércoles.

El actor, de los más cotizados de la industria actualmente, presentó la secuela de la cinta del 2000 dirigida por Ridley Scott, que también cuenta con la participación de su colega Paul Mescal y que se estrenará en cines el 15 de noviembre.

Junto a el intérprete de "The Last of us" y "Game of Thrones", apareció su hermana Lux, quienes al parecer escogieron ir a juego en la ocasión al vestir de negro.

Él apostó por un dos piezas de pantalón de traje y camisa de Bottega Veneta, mientras que ella eligió llevar un imponente vestido de cola de alta costura, diseñado por el francés Stéphane Rolland.

