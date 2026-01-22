Wagner Moura hizo historia con su nominación al Oscar por "El agente secreto"

El actor Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer brasileño en ser nominado al Oscar a Mejor Actor por su trabajo en la elogiada "El agente secreto".

El artista competirá por el premio junto a Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon") y Michael B. Jordan ("Sinners").

Moura, que alcanzó la fama mundial tras encarnar al icónico narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos", continúa con su paso exitoso por la temporada de premios tras ganado su primer Globo de Oro a mejor actor de drama por este mismo trabajo.

La película "El agente secreto", escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, recibió otras tres nominaciones, a mejor película, mejor película internacional y mejor casting.

La película y el hito de Moura sigue la estela de su predecesora "Aún sigo aquí", la obra protagonizada por Fernanda Torres, ambientada también en la oscura época de la dictadura militar de Brasil de la década de 1960 a 1985. Esta cinta se alzó con el Óscar a mejor película internacional en 2025.