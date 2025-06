Protagonista de "Masters of the Universe" comparte primera imagen como He-Man

El actor Nicholas Galitzine, protagonista de "Masters of the Universe", confirmó el fin del rodaje de la cinta.

A través de Instagram, el intérprete compartió la noticia, dando un primer indicio de cómo se verá en el papel de He-Man.

"Bueno, eso es todo sobre los 'Masters of the Universe'. Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He-Man. Ha sido el papel de toda una vida y he puesto todo en ello", escribió.

Bajo esta línea, el británico añadió: "No hay mucho que pueda mostrarte, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho".

Dirigida por Travis Knight, la cinta -desarrollada por MGM Studios y Mattel-, espera estrenarse en junio de 2026, con un elenco que además incluye a Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-at-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn, y Jared Leto como el villano Skeletor.

Galitzine, conocido por películas románticas como "Purple Hearts", "Rojo, Blanco y Sangre Azul" y "The Idea of You", fue anunciado como protagonista de live action en mayo de 2024 y, con el pasar de los meses, ha mostrado el cambio físico al que se ha tenido que someter para encarnar al musculoso personaje.