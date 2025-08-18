"Una obra maestra": Quentin Tarantino escogió sus películas favoritas de su filmografía

El cineasta Quentin Tarantino, considerado como uno de los más influyentes de los últimos 30 años, hizo el inédito ejercicio de rankear y analizar sus propias películas.

En su podcast "The Church of Tarantino" el director habló en extenso de temas como la película sobre "Cliff Booth" (Brad Pitt) y la cancelación de su película "The Movie Critic", pero además de su filmografía.

Al respecto señaló que "Érase una vez en Hollywood" (2019) "es mi favorita", pero que "Bastardos Sin Gloria" (2009) "es mi mejor película". Sin embargo habló de "Kill Bill" y sentenció que "es la película definitiva de Quentin, algo que nadie más pudo haber hecho, nací para hacer esa película".

Pese a los elgios para la saga protagonizada por Uma Thurman, Tarantino recalcó que "'Bastardos Sin Gloria' es mi obra maestra y 'Érase una vez en Hollywood' es mi favorita".

El estadounidense también se tomó un tiempo para analizar los guiones de sus películas, los cuales son escritos por él mismo. "El mejor guión es el de 'Bastardos', seguido por el de 'Los 8 más odiados' y 'Érase una vez en Hollywood'.

Otras icónicas películas como "Pulp Fiction", "Perros de la calle" y "Django Unchained" no fueron mencionadas por el director.