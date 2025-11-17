Revelan primeras imágenes de la esperada película de "The Legend of Zelda"
La cinta llegará a los cines en mayo de 2027.
Nintendo y Sony revelaron las primeras imágenes de la esperada película live action de "The Legend of Zelda".
Las fotografías muestran a Benjamin Evan Ainsworth como "Link" en su clásico traje verde y a Bo Bragason como una "Zelda" más moderna con el look de "Breath of the Wild".
Este largometraje contará con la dirección de Wes Ball ("The Maze Runner", "Kingdom of the Planet of the Apes") y tendrá la supervisión directa de Shigeru Miyamoto, el creador de "The Legend of Zelda" y hombre ancla de Nintendo.
"The Legend of Zelda" es una franquicia de videojuegos que debutó originalmente en 1986 y que es considerada como una de las sagas más populares de la industria con más de 150 millones de copias vendidas en todo el mundo.
La película de "The Legend of Zelda" se estrenará en cines el próximo 7 de mayo de 2027.
宮本です。素晴らしい大自然で、ゼルダ役のBo Bragasonさん、リンク役のBenjamin Evan Ainsworthさんとともに「ゼルダの伝説」実写映画の撮影を本格的に開始しました。撮影は順調に進んでいますので静かに見守っていただけると幸いです。劇場公開は2027年5月7日予定です。もうしばらくお待ちください。 pic.twitter.com/DbSAWWcCpC— 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 17, 2025