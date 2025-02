Selena Gomez defiende "Emilia Pérez": "Haría esta película una y otra vez"

En medio de los escándalos que envuelven a "Emilia Pérez"- desde los controversiales posteos de Karla Sofía Gascón a un presunto plagio-, Selena Gomez salió en defensa de la película.

Durante su participación en el Festival de Cine de Sanata Bárbara, la actriz y cantante fue consultada sobre las polémicas que han salpicado a la cinta de Jacques Audiard.

"Yo estoy muy bien. Parte de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que hice. Estoy sencillamente agradecida y viviendo sin remordimientos", declaró la intérprete.

Bajo esta línea, la ex Disney Channel añadió: "Y actuaría en esta película una y otra vez si pudiera", confesó, sacando aplausos de parte del público.

En el evento, la voz de temas como "Come & Get It" y "Calm Down" fue reconocida con el Premio Virtuoso, agradeciendo a Audiard por elegirla para el papel. "Que alguien viera algo en mí, aparte de lo obvio, fue una experiencia muy especial", aseguró.

Pese a que su rol como "Jessi" no la llevó a ser nominada a los Premios Oscar- donde el musical francés lidera con 13 nominaciones-, Gomez estuvo nominada a BAFTA y los Globos de Oro.