Sobrino de Michael Jackson impacta como el "rey del pop" en primer adelanto de biopic

Este jueves, Universal Pictures presentó el primer adelanto de "Michael", biopic de Michael Jackson protagonizada por su sobrino.

En las primeras imágenes, Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, confirmó que es el digno heredero de la saga familiar al emular a la perfección los icónicos pasos de baile del "rey del pop".

El teaser de la esperada película muestra a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena "Wanna Be Startin' Somethin" uno de los grande éxitos del mítico álbum "Thriller" (1982).

Asimismo, se puede ver a Jaafar transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de "Thriller", o haciendo el famoso paso de baile "moonwalk" sobre un escenario.

El elenco de la cinta cuenta además con Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, o Kat Graham como Diana Ross.

Dirigida por Antoine Fuqua, el filme llegará a las salas el 24 de abril de 2026.