Sony trabaja en una película inspirada en los populares Labubu

Deadline confirmó que Sony se encuentra desarrollando, en una etapa temprana, una película basada en la línea de muñecos Labubu, creada por el diseñador hongkonés Kasing Lung.

El estudio adquirió los derechos para llevar la historia a la pantalla grande, aunque aún no define si será una producción animada o un live action. Además, por ahora no hay equipos creativos asignados y el Sony evitó hacer comentarios sobre el proyecto.

Los muñecos Labubu, parte de la serie The Monsters de Lung e inspirados en el folclore nórdico, comenzaron a fabricarse en 2015 por la compañía How2Work.

Más tarde, la marca china Pop Mart tomó el control y empezó a comercializarlos en 2019, popularizándolos especialmente gracias al formato de cajas sorpresa, donde los compradores desconocen qué figura recibirán hasta abrirla.

La fiebre por estos personajes se extendió desde Asia hacia Estados Unidos, donde incluso existe un mercado negro que llega a venderlos por cifras de seis dígitos. Celebridades como Lisa, integrante de Blackpink, han contribuido a elevar aún más su valor al usarlos como accesorios.