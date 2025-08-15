Tras 20 años: Denzel Washington y el director Spike Lee se reencuentran en nuevo thriller policial

El actor Denzel Washington y el director Spike Lee se reencontraron en la gran pantalla tras casi 20 años con "Highest 2 Lowest", que se estrena este viernes en cines, una reinterpretación del thriller policial "High and Low" (1963), del cineasta japonés Akira Kurosawa, y ahora ambientada en las calles de Nueva York.

Washington confesó a EFE haber visto solo partes de la película japonesa, pero dijo que cuando el guion llegó a sus manos pensó que Lee "sería la persona perfecta" para dar vida a esta película plagada de dilemas morales y que incorpora temas actuales, como la cultura de la cancelación o las redes sociales.

La última vez que Lee dirigió a Washington fue en "Inside Man" (2006), pero también han trabajado juntos en la aclamada "Malcolm X" (1992), así como en "Mo' Better Blues" (1990) o en "He Got Game" (1998).

"Hemos tenido mucho éxito, trabajamos bien juntos. Confío plenamente en él. (Lee) sabe cómo hacer películas. Me quedé asombrado cuando la vi", comentó Washington, en referencia a la edición final de 'Highest 2 Lowest'.

Una carta de amor a Nueva York

En este sentido, el oscarizado actor describió que en la cinta de más dos horas -que llegará a Apple TV+ el 5 de septiembre- se puede apreciar la "pasión" que Lee siente por Nueva York. "Highest 2 Lowest" es el primer largometraje de Lee ambientado y filmado en Nueva York desde 'Red Hook Summer' (2012).

La cinta trascurre por icónicos lugares de la Gran Manzana, como el puente de Brooklyn o el estadio de los Yankees, para contar la historia de David King (Washington), un magnate de la música que dice tener el mejor oído de la industria, quien se enfrenta a toda clase de dilemas morales tras el secuestro de su hijo.

"El comienzo de la película es una auténtica carta de amor (a Nueva York)", apuntó a EFE Jeffrey Wright, que encarna al chofer de King.