"¡Viva Chile!": Pedro Pascal la rompió en su paso por la Star Wars Celebration en Japón

El actor chileno Pedro Pascal fue uno de los principales invitados a la convención "Star Wars Celebration" que se llevó a cabo en Japón.

Pascal actualmente es uno de los actores más cotizados de Hollywood y está participando de sagas tan importantes como The Last of Us, Star Wars y ahora interpretará a Reed Richards (Mr. Fantastic) en la próxima película de Marvel, Los 4 Fantásticos.

Es por ello que cientos de fanáticos llegaron al encuentro sobre la franquicia creada por George Lucas, en que también participo el director creativo de Lucasfilm, Dave Filoni.

Cuando finalizó el evento, Pascal se despidió del público con una ovasión e hizo un guiño a nuestro país: "Los quiero mucho ¡Y viva Chile!".