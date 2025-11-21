Síguenos:
Emilia Dides acusó "injusticia" luego de que Inna Moll quedara fuera de Miss Universo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exMiss Chile envió un solidario mensaje a su sucesora, que no logró entrar al top 5.

Emilia Dides acusó
Llévatelo:
En portada

Este jueves, Miss Universo 2025 llevó a cabo la final del certamen, entregando la corona a la mexicana Fátima Bosch Fernández

Y es que si bien, Inna Moll, representante de Chile, ingresó al top 12, no logró calificar entre las 5 mejores y, en este contexto, Emilia Dides lanzó una opinión sin filtro sobre su sucesora. 

Durante las transmisiones del concurso, la ex Miss Chile dijo: "No me estás viendo ahora, estamos aquí, todos apoyándote y lograste que todo un país se moviera contigo".

"Con tu vibra, con tu energía, con tu belleza, sobre todo interior (...) Gracias por lo que hiciste, de verdad... injusticia, pero estamos contigo", añadió con visible emoción. 

Cabe destacar que durante la carrera por el título, Moll generó altas expectativas, cautivando con su desplante y carisma. 

No obstante, el desfile en traje de baño dejó a la reconocida influencer fuera del top 5, donde calificaron Tailandia, Filipinas, Venezuela, Costa de Marfil y México, siendo esta última la ganadora. 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por El13 (@canal13cl)

