Polémica en Miss Universo 2025: ¿Qué motivó la salida colectiva de las candidatas?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Posteriormente, Itsaragrisil ofreció una disculpa pública entre lágrimas, pero fue destituido de su cargo.

Polémica en Miss Universo 2025: ¿Qué motivó la salida colectiva de las candidatas?
Un episodio de tensión marcó la antesala de Miss Universo en Tailandia, luego de que el director nacional del certamen en ese país, Nawat Itsaragrisil, quien además ocupa cargos ejecutivos en la Organización Miss Universo y preside Miss Grand International, increpara públicamente a la representante de México durante una ceremonia previa.

Según registros difundidos en redes sociales, Itsaragrisil pidió a Fátima Bosch ponerse de pie para que explicara su ausencia en una sesión fotográfica para redes sociales, y la acusó de no seguir las directrices de la organización en Tailandia y de responder únicamente a su equipo en México.

La situación se tensó cuando el empresario la llamó "tonta" y exigió que guardara silencio cuando ella intentó responder. "Sigo hablando con todo el mundo, ¿por qué sigues dirigiéndote a hablar conmigo?", le dijo el director, a lo que ella le respondió "Porque tengo voz. No me estás respetando como mujer".

Tras no lograr controlar la situación, Itsaragrisil pidió la intervención de seguridad para retirar a Bosch del lugar, lo que provocó que varias concursantes se levantaran y se retiraran en señal de apoyo.

Entre ellas se encontraban la actual Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, y la representante chilena del certamen, Inna Moll. Esta última, a través de una transmisión en TikTok, señaló que fue una de las primeras en ponerse de pie y afirmó que el directivo incluso le cerró la puerta en la cara. Si bien dijo no poder profundizar sobre lo ocurrido, aseguró que existe unidad entre las participantes: "Todas estamos con ella, no la vamos a dejar sola".

Posteriormente, Itsaragrisil ofreció una disculpa pública entre lágrimas. "Soy humano. No quería hacer nada de eso. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre lo que pasó. Creo que deben entender que la presión es mucha. Soy humano a veces. No puedo controlarlo. De todas maneras, no tuve la intención de lastimar a nadie", señaló. 

"Tengo que disculparme ante las delegadas", comentó el sujeto de 60 años que complementó sus palabras con una reverencia hacia ellas.

Tras la polémica, el empresario mexicano, presidente de Miss Universo y mayor accionista de la organización, Raúl Rocha Cantú, emitió un pronunciamiento en el que calificó el episodio como una humillación hacia Bosch y anunció la destitución de Itsaragrisil de las actividades restantes del certamen.

También informó que representantes de la organización global viajarán a Tailandia para supervisar directamente los próximos eventos.

En tanto, la representante mexicana confirmó que continuará en la competencia mientras avanza la programación previa a la coronación.

