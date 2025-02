De Bombo Fica a Willy Sabor: Figuras del espectáculo critican rutina de George Harris en Viña

Tras la fracasada rutina de George Harris en el Festival de Viña 2025, figuras nacionales salieron a criticar el show del comediante.

A través del programa "Primer Plano" de Chilevisión, Bombo Fica afirmó que lo sucedido con el venezolano "no había pasado nunca antes, probablemente era culpa de la organización".

Asimismo, el humorista nacional- que mantiene una disputa con la productora Bizarro- añadió que los chistes de su colega "no lograron contactar con la realidad chilena", ya que tocaban contingencia "que no era de acá".

Willy Sabor se suma a las críticas

Por su parte, Willy Sabor lapidó a Harris, señalando que en su rutina "no hubo humor": "No estamos acostumbrados a escuchar a alguien hablar así o el humor en Venezuela quizás es así y ellos se ríen", dijo en conversacionales con LUN.

"Lo peor que pudo hacer es insultar al público. Fue extraño eso. Arrogante, fome, mal educado. Malo, malo su show. Después el karaoke, un sinsentido", dijo el panelista de "Hay que decirlo".

Asimismo, Sabor mencionó que "yo trataba de escucharlo, de concentrarme, pero no había chistes, no había remate. No se preparó".

Eduardo Fuentes lapida a George Harris

A través de su cuenta de X, el periodista Eduardo Fuentes también comentó el show de Harris, viralizándose en redes sociales.

"20 años de carrera y opta por la peor opción: enfrentar violento al público hostil. No ha sacado risas, se salió de su guión, se dedicó a pelar. Terrible", lanzó el rostro de TVN.

"No ha contado chistes. Ha contado situaciones supuestamente graciosas. Estas cosas funcionan cuando ya el público se ha reído harto y acepta la propuesta del comediante. El público te da ese permiso. Y eso no ha pasado. Al contrario. Ahora karaoke. Bye", añadió.

Finalmente, Fuentes señaló que el humorista no entendió el escenario ni al público al que se estaba enfrentando, prefiriendo enfrentarse a los presentes que intentar dialogar con ellos.

20 años de carrera y opta por la peor opción: enfrentar violento al público hostil.

No ha sacado risas, se salió de su guion, se dedicó a pelar. Terrible. — Eduardo Fuentes Silva (@fuentesilva) February 24, 2025

No ha contado chistes. Ha contado situaciones supuestamente graciosas. Estás cosas funcionan cuando ya el público se ha reído harto y acepta la propuesta del comediante. El público te da ese permiso. Y eso no ha pasado. Al contrario. Ahora karaoke. Bye — Eduardo Fuentes Silva (@fuentesilva) February 24, 2025