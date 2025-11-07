Director del Festival de Viña descarta rumores y asegura que la parrilla de artistas está completa

El director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, salió a responder los diveros rumores que apuntaban a un supuesto retraso en los anuncios para la próxima edición del evento.

"Queridos amigos de la Prensa: Sé que para todos es de profundo interés el Festival de Viña y es hermoso que así sea después de 65 ediciones. Pero no creemos una polémica donde no existe", comenzó diciendo el productor de Bizarro en su cuenta de X.

Luego aseguró que "no hay atrasos en la parrilla" y que esta "lleva semanas completa con sus artistas". "El anuncio se hará en el momento que sea oportuno. Puedo adelantar que se viene una versión espectacular", agregó.

Además señaló que aún no ha habido anuncios ya que "hoy el foco del país son las Elecciones".

Entre los nombres que suenan para Viña 2026 se encuentran Mon Laferte, Juan Luis Guerra, Ke Personajes y Daddy Yankee.