Esteban Düch se perfila como la revancha del humor venezolano en Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 sigue definiendo su cartel de humoristas, que ya incluye a Stefan Kramer, Piare con P y, de manera presunta y no oficial, al comediante venezolano Esteban Düch, según reveló The Clinic.

Fuentes cercanas al festival indican que las negociaciones están bastante avanzadas y que la presencia del comediante podría concretarse en las próximas semanas, marcando su primer show en el escenario de la Quinta Vergara.

Düch ha construido su carrera en Chile durante más de una década, formando su público a través de redes sociales y su pódcast "Malas Preguntas", que conduce junto a Davis Pérez.

Su nombre cobró mayor relevancia tras el fallido paso de George Harris en Viña 2025, cuando el humorista venezolano no logró completar su rutina debido a las pifias del público local, hecho que generó polémica y acusaciones de xenofobia.

La situación hizo escalar la presencia de Düch en las redes, hasta el punto en que logró tener su propio show de comedia en el Teatro Nescafé de las Artes.

Humor y polémica

Reflexionando sobre ese episodio en conversación con Luis Slimming para el programa "Entre Broma y Broma", Düch bromeó: "Sí, de alguna manera, lo que pasó con George hizo que el público chileno... primero, me usaron, porque decían 'No po', ¿cómo va a ser xenofobia? Si mira el Esteban Düch...'".

"No fue solo xenofobia, ni una mala rutina, sino que varios factores se combinaron y salieron mal desde el principio", aclaró el comediante.

"El punto de partida es reírse de uno mismo. Cuando me presento ante un público chileno, esperan que hable de cómo es ser venezolano en Chile, porque quieren verlo desde mis experiencias y la comedia. Es por eso que no he pedido la nacionalidad chilena...se va a perder la rutina", remató el humorista.

Mientras las negociaciones continúan, la organización continúa con la expectativa sobre quién completará la parrilla de comediantes.