Felo reveló lo que le pidió la organización del Festival de Viña tras noche de furia

En su regreso a la TV, el humorista Felo contó detalles de lo que ocurrió luego de un problema en el que estaba enojado con la prensa y que derivó en su bajada del Festival de Viña del Mar 2010.

En el programa Podemos Hablar, el comediante recordó lo ocurrido en San Felipe, cuando luego de algunas pifias del público se enojó con periodistas y lanzó frases como "¡Fue un grupo pequeño!", en referencia a quienes estaban desaprobando su rutina en esa ocasión.

Ahora, Rafael Verdugo, su verdadero nombre, dijo que tras el incidente en febrero de 2010, (ocurrido solo dos semanas antes del evento viñamarino) "me llamaron de Canal 13 y la prensa anunció 'Felo llamado de urgencia para ver el episodio de San Felipe', y no era cierto, era de rutina".

El comediante afirmó que los ejecutivos en esa reunión "me ofrecen bajarme de Viña. Me decían 'Felo no estás bien' y yo dije que no, firmé un contrato y voy a cumplir. Nunca he dejado una cosa en el aire en toda mi carrera".

"Estaban preocupados por mí, faltaban menos de tres semanas. Me dijeron 'Felo encontramos que no estás bien, preocúpate de ti y nosotros nos preocupamos qué vamos a hacer ese día'. Ahí me puse a llorar, tenía un peso, una angustia, estaba mal", relató.

Y agregó: "Iba a salir por una puerta que está con llave y me devolví, me trajeron agua. Estaba mal. Me trajeron una especie de rescisión de contrato en que se estipulaba que no había compensación económica para ningún lado. Salí del canal, se tiran los periodistas y les conté a todos lo que había pasado en esa reunión, creo que no salió en ninguna parte".