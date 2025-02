George Harris previo a su debut en Viña 2025: "Respetaría si el público decide no tenerme"

A menos de 24 horas del incio del Festival de Viña 2025, George Harris abordó lo que será su debut en el escenario de la Quinta Vergara.

Durante la conferencia de prensa, el comediante venezolano- que se presentará este domingo 23, junto a Marc Anthony y Bacilos- fue consultado por sus tuits sobre Salvador Allende, que fueron duramente criticados en redes sociales.

"Estamos huyendo de un gobierno. De una situación política que ocurrió en el país hace 25 años. Entonces, obviamente, todo lo que a nosotros los venezolanos nos suene de un lado, de una tendencia (izquierda) a veces sin saber, simplemente decimos que no nos gusta porque huimos de ahí", explicó. "Yo sé que eso lastimó a una parte de la población chilena, y yo por eso pedí disculpas", complementó.

En tanto, sobre eventuales pifias, el standupero señaló que "respetaría la decisión del público de no tenerme en el escenario".

"Trataría de luchar por el puesto, es un momento donde creo que hay que lucharlo. Cuando te invitan al Festival no siento que uno tenga que venir a demostrar nada. No lo veo así, yo veo que te invitan porque de alguna manera quieren hacer honor a lo que ya eres. Lo que ya has logrado, el puesto que has obtenido. Y obviamente te inviten para que la gente disfrute tu trabajo, no para que se burlen", añadió.

Finalmente, Harris dijo no temerle al "Monstruo": "Yo creo que es una palabra peyorativa para el público tan hermoso como el chileno, nunca lo he visto de esa forma, nunca me he sentido amenazado a más por el público chileno, más bien he sido súper bien recibido".