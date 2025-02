George Harris sobre su fallido paso por Viña 2025: "No es lugar para artistas internacionales"

El comediante George Harris rompió el silencio tras su fracaso en el Festival de Viña 2025.

Luego de su fallido paso por el certamen, donde salió en medio de pifias y con las manos vacías, el venezolano abordó este episodio en conversación con Telemundo.

"Tuve una experiencia bastante rara, bizarra, que no se la deseo a ningún artista internacional, la verdad (...) Yo no debí aceptar la invitación a Viña, porque recibí muchas amenazas de que eso iba a pasar", declaró en su llegada a Miami.

Bajo esta línea, el humorista insistió que "todo estaba muy organizado. Se hizo un boicot muy bien armado".

Consultado si volvería al escenario de la Quinta Vergara, Harris indicó que "no. No es un lugar para artistas internacionales. No puedes tener un escenario donde aúpes al público a que baje a un artista, no es sano. Es crear circo romano".

George Harris saca ronchas en redes

Asimismo, el standupero utilizó su cuenta de X para acusar xenofobia y lanzarse contra la izquierda- sector donde sacó ronchas por dichos contra Salvador Allende y el presidente Boric-, afirmando que su rutina "no es fome".

"Las cuentas que atacan en su mayoría son bots qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA", aseguró en los mensajes, que generaron reacciones negativas en la red social.