"Habla muy rápido": Los primeros comentarios a la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025

Diversos comentarios ha generado en redes sociales la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025.

La comediante volvió al certamen a 8 años de su exitoso debut en la Quinta Vergara, donde obtuvo ambas Gaviotas y el cariño del Monstruo.

A través de la web los televidentes han expresado diversos comentarios sobre la actuación de la humorista, con una evaluación mayoritariamente positiva.

Uno de los comentarios que más se repite es la velocidad con la que Chiqui Aguayo ha realizado su rutina.

Chiqui Aguayo la metralleta del humor ...que me he reído me he reído de buena gana #Viña2025