Influencer Valentina Muñoz acusó a Carmen Zabala por agresión en Gala de Viña: "Me empujó y pisó"

La influencer y activista de tecnología Valentina Muñoz, conocida en redes como Chica Rosadita, reveló una incómoda situación con la actriz Carmen Zabala en la Gala de Viña 2025.

A través de sus historias de Instagram, la joven habló de su experiencia en el detrás de escena del evento- que ha sido criticado por los asistentes- , afirmando que, además de estar horas esperando para desfilar pese a un problema de salud que no le permite estar mucho de pie, sufrió una agresión por parte de la intérprete.

"Originalmente me tocaba salir después de Daniela Nicolás, pero la actriz Carmen Zabala no me dejó pasar, me empujó y me pisó, y después se acercó al productor y le gritó que "si no la hacían pasar ahora, se iban a ir" (iba con su pareja y otros 2 actores, todos fumando encima del resto)", relató.

Por su parte, Zabala, que recibió varios comentarios al respecto, utilizó la misma red social para negar las acusaciones, ofreciendo disculpas a la programadora. No obstante, eliminó el posteo minutos después.

"Disculpa si sentiste que te empuje, pero no fue así. Estábamos todos muy apretados en ese lugar. Por favor cuidado con la violencia en lo que escriben. No todo lo que se dice es verdad", cerró.

Chica Rosadita desmiente a Carmen Zabala

Tras el posteo, Cooperativa conversó con Valentina sobre las palabras de la intérprete de "Nuevo Amores de Mercado", negando su versión de los hechos.

"Lo que dice es totalmente mentira. No me quiso dejar pasar. Me dijo: 'Te voy a dejar pasar pero cuando te toque a ti. Aquí estamos todos esperando', y yo le dije: 'Disculpa, pero me toca ahora. Ya me llamaron y vengo después de ella'. Pasaron a Daniela (Nicolás) y ella se dio vuelta, haciendo que no me escuchaba", indicó la activista.

Si bien, Muñoz dijo entender la molestia del área dramática de Mega por la caótica situación, afirmó que la artista estaba "descontrolada, me respondió pésimo".

"Se acercó el productor para hacerme pasar, y ella entre medio lo paró con la mano y dijo: 'Nos haces pasar ahora o nos vamos'. Ahí el productor hizo pasar al bloque de actores, y fue básicamente porque ella lo exigió", añadió la defensora de derechos digitales.

Finalmente, la influencer en tecnología criticó las faltas de respeto hacia los productores del evento, confesando sentir "desilusión, porque uno no espera que la gente sea de esa forma".