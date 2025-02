Invitados lapidan a la Gala de Viña: acusaron empujones de parte del equipo de Tonka Tomicic

La Gala de Viña 2025 dejó una gran polémica y es que, tras el evento, rostros como Ivette Vergara y Karen Paola acusaron desaires con los invitados.

Durante la madrugada del sábado, la intérprete de "Ven ven ven" hizo una transmisión en vivo donde se lanzó contra la organización de la alfombra roja, afirmando que debieron esperar alrededor de tres horas para pasar y que, tanto ella como Laura de la Fuente, terminaron en el suelo tras ser empujadas por el equipo de Tonka Tomicic.

Por su parte, Vergara- que llevaba un vestido de 12 kilos-, señaló haber salido a escena horas más tarde de lo indicado por la producción, desmayándose tras desfilar.

"Esta es la peor Gala a la que he asistido (...) Siento que el problema fue que invitaron a demasiada gente", aseguró en conversación con el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV.

Asimismo, la periodista aprovechó para criticar a Tomicic y su equipo. "Estábamos en un grupo y de pronto dijeron 'viene Tonka' y nos sacaron a todos hacia un lado. Entra un guardia, luego Enrique, dos personas, entra Tonka con dos personas que grababan, con luces, y ellos son los que empujan a la gente, y se cae al suelo la Laurita (de la Fuente)", relató.

"Me parece una falta de respeto y no podemos aceptar el divismo de nadie, lo digo con todas sus letras", lanzó la comunicadora, quien además señaló que incluso los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, fueron desplazados en ese minuto.

Tonka Tomicic responde

Tras estas acusaciones, Tonka Tomicic salió a defenderse, afirmando que el impasse se debió a la desorganización de la misma producción, que insistió en hacerla pasar en cuanto bajó de la van.

"Siento mucho lo que pasó. Estoy tratando de llamar a Angélica Castro (madre de Laura de la Fuente), pero no me he podido comunicar para comentarle y decirle que mi equipo también sufrió algunos golpes. No había ninguna mala intención ni el deseo de aplastar a alguien, ni de pasar a llevar", explicó la exmodelo en conversación con el matinal "Tu Día" de Canal 13.