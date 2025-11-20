Mon Laferte, Juanes y Pet Shop Boys serían los primeros confirmados de Viña 2026

El Festival de Viña 2026 está cada vez más cerca y es que, a tres meses de su realización, el certamen ya tendría a varios artistas confirmados.

De acuerdo a La Tercera, la estadounidense Gloria Stefan -que subió a la Quinta Vergara en 1983, junto a su grupo Miami Sound Machine- sería uno de los grandes números para esta versión.

En tanto, el colombiano Juanes también estaría presente, participando del evento por cuarta ocasión tras formar parte del cartel en 2003, 2005 y 2009.

Por su parte, Pet Shop Boys sería la sorpresa anglo de esta edición, debutando en el recinto viñamarino.

Además, Matteo Bocelli, que subió al escenario en 2024 junto a su padre Andrea Bocelli, volverá en solitario para seguir conquistando al público chileno.

Los chilenos en Viña 2026

En el bloque nacional, la cantante Mon Laferte estaría de vuelta en su ciudad natal para presentar su nuevo álbum "Femme Fatale", marcado por un sonido más teatral y experimental, junto con sus grandes éxitos.

Por otro lado, el género urbano se verá representado por Pablo Chill-E, uno de los nombres más influyentes del trap chileno que lanzó en 2024 su disco "Los Gangster También Lloran".

En tanto, los argentinos Milo J, Paulo Londra y el grupo Ke Personajes -que triunfó en la última versión del Festival de Olmué- serían parte de las apuestas para el certamen de la Ciudad Jardín.

La parrilla completa de la edición 2026, conducida por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, será revelada el viernes 21 de noviembre a las 22:30 horas, en un especial televisivo de Mega.