Pedro Pascal celebró el paso de su hermana Lux por la Gala de Viña 2025: "Les dije que estarías viendo"

El actor Pedro Pascal reaccionó al paso de su hermana Lux Pascal en la Gala de Viña 2025.

Durante la alfombra roja, la intérprete reveló que la estrella de "The Last of Us" sabía sobre su participación en el evento.

"Pedro sabe en la que estoy. Me ha likeado todos los post que he subido. (...) Es mi santo en la corte", aseguró a José Antonio Neme entre risas.

¿Qué te pareció su look? 🤔 "No puedo creer que esté acá", reflexionó la actriz Lux Pascal desde la Gala del Festival de Viña 2025 #CooperativaContigo pic.twitter.com/X73kfi7joy — Cooperativa (@Cooperativa) February 22, 2025

Pedro Pascal celebró a Lux

Tras esto, el actor de "Gladiador 2" compartió postales de Lux- quien lució un vestido negro con detalles blancos- desfilando por la alfombra roja.

"Les dije que estarías viendo. Te amo", comentó la joven en la publicación.

Asimismo, el posteo se llenó de reacciones positivas, aplaudiendo a Pascal por apoyar a su hermana: "Yo quiero un hermano como Pedro", "Devoró la Lux", "Se veía hermosa", "El próximo año vienes tú a la gala", entre otros, fueron algunas de las respuestas.