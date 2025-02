Sebastián Yatra y su show especial en Viña 2025: "Estoy bien, no estoy más enfermo"

Sebastián Yatra se presentará esta noche en el Festival de Viña del Mar 2025, junto a Morat y Pedro Ruminot, tras tres meses de preparación.

Para él, ganar un Grammy en 2022 fue un sueño de infancia y un punto de inflexión en su carrera. “Cuando sucedió, fue como bajar la montaña y pensar cuál era el próximo pico que quería subir”, explicó.

Su nuevo desafío fue volver a Viña con un show renovado y una gran evolución. Destacó la influencia de su paso por Broadway en Chicago, que enriqueció su espectáculo, y adelantó que interpretará nuevos temas en la Quinta Vergara.

Sobre su música, reflexionó que "Traicionera" le parecía inmadura, pero sigue conectando con el público, por lo que "parece que todos somos inmaduros". Explicó que "Fantasía" nació del "romanticismo de las películas", mientras que "Dharma" trata sobre "aceptar la realidad" y lo cotidiano.

Ahora, decidido a lanzar más canciones, afirmó: “Ya me cansé de no sacar música”. Busca transmitir que "el amor no está solo en la pareja, sino también en la familia", y aseguró haber aprendido a valorar más a sus padres y hermanos.

Admiró la trayectoria de Ricky Martin y Enrique Iglesias, destacando su impacto positivo en el pop y la influencia que han tenido en su propio camino musical.

Finalmente, tras problemas de salud, confirmó su recuperación: “Estuve mes y medio enfermo, estos últimos tres días son los que he dicho ‘estoy bien’”.