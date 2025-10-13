Eurovisión pospone el debate sobre la participación de Israel en el festival hasta diciembre

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidió cancelar la votación prevista para noviembre sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2026 y aplazar la discusión hasta diciembre, según informó RTVE.

Con esto, la UER retoma su posición inicial de no resolver el asunto hasta el cierre oficial del plazo de inscripción de los países participantes.

El 25 de septiembre, la UER había convocado una asamblea extraordinaria para que sus miembros votaran sobre la continuidad de Israel en el certamen, tras la oposición de varias televisiones públicas, entre ellas TVE, motivada por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Entre los organismos que han expresado su rechazo a la participación israelí figuran las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, además de la española RTVE.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz declaró el 6 de octubre que una eventual exclusión de Israel sería "un escándalo" y advirtió que la televisión alemana podría retirarse del concurso si se concretara esa medida.