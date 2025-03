Alanis Morissette en Chile 2025: Este el posible setlist de su show en Lollapalooza

A más de 25 años de su última visita, la cantante Alanis Morissette vuelve a Chile en el marco de Lollapalooza 2025.

La canadiense, que ya estuvo en territorio nacional en 1996 y 1999, subirá al escenario Banco de Chile este sábado 22 para repasar temas como "You Oughta Know", "Ironic", "Thank U", entre otros de sus grandes éxitos.

Posible setlist de Alanis Morissette en Chile

Basándose en su show en la versión trasandina de Lollpalooza, el repertorio de Alanis Morissette sería el siguente: