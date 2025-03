Dante Spinetta y la música urbana: "Me alegra ser parte de la genética de esta música"

El músico argentino Dante Spinetta concretó su regreso a Lollapalooza Chile con una encendida presentación que tuvo positiva respuesta del público.

Pese al calor que azotaba al Parque Cerrillos a las 3:00 de la tarde, el ex Illya Kuryaki and The Valderramas hizo moverse a las miles de personas que llegaron a presenciar su actuación.

"Siempre es genial volver a Chile, hace mucho tiempo que no venía y lo pasé increíble, porque sentí el cariño de la gente que puso el aguante en un horario que era difícil y con mucho calor, pero su energía me refrescó y me hizo disfrutar mucho el momento", dijo el artista a Cooperativa.

Dante Spinetta hizo vibrar el Cenco Malls Stage con su estilo inconfundible 🔥

Desliza para revivir los mejores momentos de su show en #LollaCL 😎

¿Cuál fue tu momento favorito?👀 pic.twitter.com/IZUIJwfC7H — LollaCL (@lollapaloozacl) March 21, 2025

Con una carrera de más de 30 años, Spinetta es considerado como uno de los precursores del hip hop en Latinoamérica. Dicha influencia ha sido confirmada con sendas colaboraciones con algunos de los artistas argentinos más llamativos del momento, como Duki, Trueno y Ca7riel, entre otros.

"Me alegra mucho ser parte de la genética de la música urbana, del hip hop y del funk, además de una influencia para los músicos que están rompiendo paredes hoy en día", señaló sobre su rol en el género.

Respecto de Ca7riel, que este sábado actuará junto a Paco Amoroso en Lollapalooza, Dante Spinetta aseguró que "es un tipazo y una gran persona". "Lo conozco desde hace un tiempo porque me iba a haber mucho, pero lo que están haciendo con Paco es tremendo, me encantó el Tiny Desk que hicieron", agregó.