Shawn Mendes se redimió ante Chile: cantó con rapera mapuche y elogió a Violeta Parra

En menos de 24 horas, el cantante Shawn Mendes y Chile pasaron del odio al amor luego de que interpretara "Gracias a la Vida" de Violeta Parra en Lollapalooza Argentina, creyendo que pertenecía a Mercedes Sosa.

Tras causar polémica en redes sociales, el artista se disculpó por la confusión en cuanto pisó suelo nacional, afirmando que presentaría en la versión local del mismo festival "en su adecuada versión original".

La redención de Shawn Mendes

Pasadas las 21:00 horas, el canadiense entró a escena para bajar el telón del escenario Banco de Chile- donde, en la previa de su presentación, la organización del evento debió pedir a los fanáticos hacer espacio para evitar desmayos-, partiendo con "There's Nothing Holdin' Me Back".

Después de repasar temas como "Lost In Japan", "Señorita" y "Mercy", el cantautor dio paso al primer mimo a sus fans chilenos.

"Quiero hacer algo muy especial esta noche y traer a alguien a quien creo realmente inspiradora al escenario", dijo en medio de "Youth", para pedir "una cálida bienvenida" a la rapera mapuche MC Millaray.

Después de cantar con la artista nacional, Mendes decidió zanjar definitivamente la controversia: "Hay músicos tan increíbles alrededor del mundo (...) Ahora, necesito aclarar algo", partió diciendo, entre algunas risas de los presentes.

"Estuve presentándome en Argentina ayer e intérprete la canción 'Gracias a la Vida', así que su versión original original de Violeta Parra...me gustaría cantarla para ustedes", soltó, recibiendo el perdón del público con una emotiva versión del tema.

Siguiendo con una versión acústica de "Stitches"- uno de los éxitos de su álbum debut- "It'll Be Okay", "If I Can't Have You" y "Why Why Why", el músico de 26 años cerró su regreso a Chile con la potente "In My Blood", dejando en claro que está muy lejos de enemistarse con Chile.