Festival de Olmué 2026 completó su parrilla y confirmó al imitador Felipe Parra
El comediante actuará en la última jornada del evento.
Televisión Nacional anunció al imitador Felipe Parra como el último confirmado para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y completó la parrilla del evento.
El comediante oriundo de Lota cuenta con una destacada trayectoria en redes sociales y en televisión. Actualmente es parte del programa "Coliseo" en Mega.
Sus imitaciones van desde personajes de la televisión, como Julio César Rodríguez o el Doctor Ugarte, famosos de redes sociales, como Sammis Reyes o Naya Fácil, e incluso el Presidente Gabriel Boric.
"Todo el esfuerzo ha valido la pena, pero no habría sido posible si el Felipe adolescente no le hubiera creído a Dios... gracias a él y a todos quienes me han tenido fe y me han apoyado", agradeció en su perfil de Instagram.
Parra se presentará en el Festival de Olmué el domingo 18 de enero junto a Ráfaga y el grupo Entremares.
