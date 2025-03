La vida de Coco Legrand tras su retiro: "Ha costado procesar verlo en la casa"

Alejandro González, más conocido com "Coco Legrand", está actualmente retirado de los escenarios debido a problemas de salud, específicamente un cuadro de vértigo permanente.

Su alejamiento coincide con el estreno del documental "El gran Coco Legrand", dirigido por Sebastián Moreno, que repasa su extensa y exitosa carrera. Aunque no asistió a la premiere, su hija, María José González, estuvo presente y compartió detalles sobre su vida actual.

María José explicó a LUN que su padre no pudo asistir al evento porque "no se sentía muy bien. Todavía tiene estas cosas que le dan mareos, vértigo; quizás se puso un poco nervioso". Añadió que, aunque las ganas de estar presentes no le faltaron, la decisión de no asistir se tomó a último minuto junto a su madre.

"Este documental coincide con su retirada real, y tiene muchas emociones que quizás aún está procesando", comentó María José. Tras su retiro, Coco Legrand se mudó a Pichilemu junto a su hija y su familia. "A todos nos ha costado procesar esto de tener al papá en la casa, sobre todo a mi mamá", bromeó

Allí, según su hija, adoptó un nuevo "rol de abuelo". "Pasa mucho tiempo con nosotros, va a buscar a los niños al colegio, va a verlos a sus competencias", relató. Aunque reconoció que, por su agenda pasada, no pudo acompañarla en su infancia, ahora disfruta de estar presente en la vida de sus nietos.

Sobre el documental, la hija del comediante comentó que "no había visto nada antes. Me enteré hace poco de la magnitud del documental. Tampoco sabía que iba a estar en los cines. Así que me sorprendí y estoy feliz", dijo.