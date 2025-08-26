Documental de Coco Legrand se podrá ver en televisión abierta: ¿Cuándo y dónde lo dan?

"El gran Coco Legrand", el documental sobre el icónico comediante chileno, llegará por primera vez a la televisión abierta.

La película, que se estrenó en cines en marzo pasado, analiza la trayectoria de Coco Legrand durante su despedida de los escenarios bajo la dirección de Sebastián Moreno.

Además del propio humorista, el largometraje cuenta con testimonios de figuras como Mario Kreutzberger, Maitén Montenegro, Pilar Sordo, Jaime Azócar y Felipe Avello, entre otros.

¿Cuándo y dónde ver?

El documental "El gran Coco Legrand" se estrenará en Canal 13: según anunció el canal se podrá ver durante el mes de septiembre en horario prime, en una fecha por confirmar.