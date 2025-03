Edo Caroe abordó chiste sobre Piñera: "No lo considero un discurso de odio"

El comediante Edo Caroe rompió el silencio sobre su polémico chiste de Sebastián Piñera en Viña 2025.

Durante su rutina, el exmago dijo: "Va a salir Bachelet y después Piñera robot. Aprueba de agua esta vez, porque recordemos lo que pasó", lanzó.

Y es que, pese a que la broma fue bien recibida en la Quinta Vergara, el comentario fue denunciado ante el CNTV, arriesgando multas para el standupero.

Edo Caroe y chiste sobre Piñera

En conversación con el programa "Entre broma y broma", Caroe partió elogiando a la organización del certamen ya que "no me censuraron nada".

"Pudieron haberlo hecho, pero yo les sugerí que no me censuraran. Dije: 'No me censuren, simplemente déjenme a mí asumir las consecuencias de lo que venga (...) Yo como comediante voy a decidir en el escenario si es que la temperatura del público me permite hacer ese chiste o no'", relató a Luis Slimming.

Asimismo, el humorista aseguró que no tiene una postura política marcada: "Yo no soy anti piñerista, ni considero que el chiste sea un discurso de odio".

"Como comediante, no podía dejar de lado uno de los hechos más importantes que ha ocurrido en el último tiempo y si lo podía hacer con un chiste así, creo que era el momento", añadió.

Finalmente, Caroe dijo: "Defiendo la libertad que tuve de haber contado ese chiste. Me parecía bueno, lo hice y sin mala intención. La idea era hacer reír con una construcción cómica", cerró.