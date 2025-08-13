Síguenos:
Tópicos: Magazine | Humor

Fabrizio Copano ofrecerá show gratuito en el Metro de Santiago: ¿Cuándo y dónde es?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Será el primer show de stand up comedy gratis que se hace en el Metro.

Fabrizio Copano ofrecerá show gratuito en el Metro de Santiago: ¿Cuándo y dónde es?
El Metro de Santiago y el comediante Fabrizio Copano anunciaron el primer show de stand up comedy gratuito en el sistema de transporte.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales con el humorista protagonizando un cómico clip como conductor de uno de los trenes.

"Todos invitados al primer stand up comedy en el Metro junto a Fabrizio Copano celebrando nuestros 50 años de historia", comunicó la entidad en sus redes sociales.

¿Cuándo y dónde es el show?

La presentación gratuita de Fabrizio Copano en el Metro de Santiago se realizará a las 17:00 horas de este jueves 14 de agosto en la estación Franklin (L2 y L6).

