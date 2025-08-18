George Harris repasó a la producción del Festival de Viña: "Han quedado mal"

El comediante George Harris volvió a referirse a su frustrado paso por el Festival de Viña del Mar y criticó, nuevamente, a la organización del evento.

En entrevista con El País, el venezolano fue consultado por "un ataque xenofóbico durante su presentación en el Festival de Viña del Mar" (según el redactor de la nota original). "Fue un momento muy malo. No se lo deseo a nadie", aseguró Harris.

"El ataque del que fui víctima estaba cantado. Mi mayor aprendizaje es que siempre debes escuchar tu intuición. Yo tenía que haber renunciado con dignidad", agregó el humorista.

Además aprovechó de criticar a los productores del certamen, ya que según él "siguen molestos porque tuve la audacia de hablar, pero han quedado muy mal por permitir un ataque xenofóbico tan negativo para el festival".