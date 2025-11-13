Julio Jung recibe el Premio Nacional de Humor 2025: "Es un pensador del humor"
El icónico actor tuvo una destacada carrera en cine, televisión y teatro.
El icónico actor tuvo una destacada carrera en cine, televisión y teatro.
El actor Julio Jung fue nombrado ganador del Premio Nacional de Humor 2025 que otorga el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales.
El jurado compuesto por Catalina Saavedra (Premio Nacional de Humor 2024), los cineastas Tomás Alzamora (Denominación de origen) y Bernardo Quesney (Historia y geografía), y el escritor y académico Patricio Fernández, decidió que Jung era el merecedor del galardón por su dilatada trayectoria.
"Durante los años más complejos de la dictadura, Julio Jung fue parte de una generación que supo bordear la censura y desafiar al poder con ironía y lucidez. Su trabajo junto a Andrés Rillón dio forma a un tipo de humor absurdo y de alto vuelo que marcó época", destacaron.
Por su parte Rafael Gumucio, director del Instituto de Estudios Humorísticos, señaló que "Julio Jung no ha sido solo un actor cómico: ha sido un pensador del humor", y agregó que "su trabajo ha contribuido a construir una tradición humorística crítica en Chile, capaz de cruzar épocas, géneros y generaciones".
Actualmente Julio Jung, de 83 años, se encuentra en una casa de reposo afectado por una demencia senil que se gatilló durante la pandemia.